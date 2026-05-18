Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов завершил карьеру. Он провел последний матч в качестве футболиста.
«Спасибо за всe, капитан!
Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провeл последний матч в игровой карьере.
После матча с «Пари НН» прошла церемония, в ходе которой партнeры по команде и болельщики попрощались с капитаном «Рубина», – написали казанцы.
- Всего за игровую карьеру Олег Иванов провeл 588 игры во всех турнирах.
- За «Рубин» у игрока 94 матча, три гола и четыре голевые передачи!
- Иванов – бронзовый призер Евро-2008, но на поле на турнире не выходил.
Источник: телеграм-канал «Рубина»