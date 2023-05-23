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Олег Иванов
Олег Иванов
Завершил карьеру
4 августа 1986 (40), Москва
#19 | Полузащитник
192 см | 82 кг
Россия
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Публикации
Бронзовый призер Евро-2008 вошел в тренерский штаб «Рубина»
17 июня
Символическая сборная сезона РПЛ
23 мая
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Карседо назвали лучшим тренером РПЛ
23 мая
3
Бронзовый призер Евро-2008 Иванов рассказал, чем займется после игровой карьеры
18 мая
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«Рубин» расстался с 35-летним воспитанником «Спартака»
18 мая
3
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру
18 мая
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Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»
2025.12.14 00:35
4
Олег Иванов дал совет «Локомотиву», как поступить с Бариновым
2025.12.13 22:55
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
2025.12.13 16:18
6
Олег Иванов определил лучшую команду РПЛ: «Вне конкуренции»
2025.12.13 12:50
2
Дзюба повторил достижение Лоськова
2025.11.24 13:45
Даку не проставился перед игроками «Рубина» за свадьбу
2025.09.21 00:12
1
Полузащитник «Рубина» назвал «Спартак» главным разочарованием сезона
2025.06.04 16:22
2
Видео
Бронзовый призер Евро-2008 остался в «Рубине»
2025.05.28 17:49
Назван самый возрастной воспитанник «Спартака», продолжающий карьеру
2025.04.29 18:58
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Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored – 5 игроков из одной команды
2025.04.28 11:15
3
Бронзовый призер Евро-2008 может стать тренером «Рубина»
2025.04.21 20:42
1
Олег Иванов обвинил экс-капитана сборной Германии в русофобии
2025.01.13 19:40
2
Олег Иванов назвал сильнейшего форварда РПЛ – это не Угальде
2024.12.16 17:35
2
Иванов проигнорировал журналистов после 2:2 с ЦСКА: «С Казарцевым идите пообщайтесь»
2024.12.01 09:16
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Видео
Жена бронзового призера Евро-2008 выиграла медаль чемпионата Татарстана по бодибилдингу
2024.10.14 20:26
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Безруков сравнил игрока «Рубина» с Роналду
2024.09.09 18:23
Олег Иванов – о Глушенкове перед матчем с «Зенитом»: «Месси тоже приезжал в Казань и ничего не смог сделать»
2024.08.14 14:50
6
«Ничего святого, лучше «Голубой огонек» посмотреть»: Олег Иванов – об открытии Олимпиады
2024.07.28 00:05
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Иванов: «Как показывает Евро, не все ненавидят Россию, кроме руководства УЕФА»
2024.06.21 17:43
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2024.06.12 14:29
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Иванов назвал самого капризного бразильца в «Зените»
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Иванов: «Мы с игроками «Рубина» закинули Безрукову денег, чтобы больше не просил»
2024.05.11 10:47
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Иванов описал внутреннюю проблему «Спартака»
2023.12.16 20:56
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Иванов назвал главное открытие сезона РПЛ
2023.12.16 18:44
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