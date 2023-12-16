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    Иванов назвал главное открытие сезона РПЛ

    Бронзовый призер Евро-2008 Олег Иванов выделил главное открытие сезона РПЛ среди футболистов.

    «Из новичков, помимо Бителло, мне еще понравился Аббосбек Файзуллаев. Интересный мальчишка. «Физики» пока не хватает, надо мускулами обрасти.

    Но голова светлая, здорово работает с мячом, все время нацелен на обострение. Именно Файзуллаев – главное открытие РПЛ», – считает Иванов.

    • ЦСКА купил Аббосбека летом у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • От игрока тогда отказалась «Брага».
    • Файзуллаев вызван на январский Кубок Азии в сборную Узбекистана.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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