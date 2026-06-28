Файзуллаев высказался о фиаско Узбекистана на ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев оценил выступление команды на чемпионате мира-2026.

Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.

Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.

Файзуллаев играл в РПЛ за ЦСКА.

– Можно ли сказать, что мечта сбылась, даже несмотря на результат?

– Сыграли на чемпионате мира – да. Но этого недостаточно. Я хочу побеждать. Мы этого не смогли сделать. Сейчас я очень устал. Надеюсь, что мы попадeм на следующий чемпионат мира и одержим победы.

– Вы могли лучше? Или это был максимум?

– Нет, это не максимум. Знаю, на что мы способны. Мы можем играть в хороший футбол. Здесь нам не хватило этого.