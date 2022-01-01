Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Брага
€ 132 млн
Брага
Брага
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Брага Мунисипаль
Сайт:
http://www.scbraga.pt/
Тренер:
Карлос Висенс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Фото
«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
Трансляция
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Динамо Минск» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Динамо Минск» – «Брага»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Брага» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Брага» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Фото
Символическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Фото
Саласар, чей трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент, куплен за 30 миллионов
16 мая
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Трансляция
«Фрайбург» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026
7 мая
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
«Фрайбург» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 мая 2026 с коэффициентом 1.75
6 мая
Трансляция
«Брага» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026
30 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
«Брага» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Определились пары 1/2 финала Лиги Европы
17 апреля
3
Трансляция
«Бетис» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026
16 апреля
«Бетис» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.88
15 апреля
Российский вратарь может перейти в португальский клуб
13 апреля
2
Трансляция
«Брага» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026
8 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 апреля 2026
7 апреля
1
2
3
4
5
Главные новости
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
2
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+