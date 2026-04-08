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  • «Брага» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

«Брага» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

8 апреля, 18:35
Брага
08.04.2026, среда, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Бетис
5' Ф. Гриллич
61' К. Эрнандес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брага
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
7
Антони
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
2
Гомес
29
Горби
27
Гриллич
50
21
Орта
77
Мартинес
10
Виктор
3-1-2-3-1
25
Лопес
4
Натан
5
Бартра
13
Родригес
21
Рока
8
Фидальго
4
Амрабат
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
10
Виктор
17
Москардо
17
Москардо
10
Виктор
50
8
Моутинью
8
Моутинью
50
77
Мартинес
20
Доржель
20
Доржель
77
Мартинес
27
Гриллич
34
Тикназ
34
Тикназ
27
Гриллич
21
Орта
9
Наварро
9
Наварро
21
Орта
21
Рока
18
Деосса
18
Деосса
21
Рока
8
Фидальго
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Фидальго
4
Амрабат
7
Антони
7
Антони
4
Амрабат
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
19
Эрнандес
9
Авила
9
Авила
19
Эрнандес
Остались в запасе
Брага
Бетис
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брага
Точно не сыграют
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
Родриго Саласар
АП
Бетис
Точно не сыграют
Седрик Бакамбу
ЦФ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Анхель Ортис
ПЗ
Статистика матча Брага - Бетис
3
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
13
Офсайды
2
3
Количество передач
695
395
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Бетиса», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага»«Бетис»

«Брага» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бетис Брага
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