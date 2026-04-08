08.04.2026, среда, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
4-2-1-2-1
1
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
2
Гомес
29
Горби
27
Гриллич
50
21
Орта
77
Мартинес
10
Виктор
3-1-2-3-1
25
Лопес
4
Натан
5
Бартра
13
Родригес
21
Рока
8
Фидальго
4
Амрабат
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
10
Виктор
17
Москардо
17
Москардо
10
Виктор
50
8
Моутинью
8
Моутинью
50
77
Мартинес
20
Доржель
20
Доржель
77
Мартинес
27
Гриллич
34
Тикназ
34
Тикназ
27
Гриллич
21
Орта
9
Наварро
9
Наварро
21
Орта
21
Рока
18
Деосса
18
Деосса
21
Рока
8
Фидальго
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Фидальго
4
Амрабат
7
Антони
7
Антони
4
Амрабат
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
19
Эрнандес
9
Авила
9
Авила
19
Эрнандес
Остались в запасе
Брага
Бетис
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брага
Точно не сыграют
Бетис
Точно не сыграют
Статистика матча Брага - Бетис
3
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
13
Офсайды
2
3
Количество передач
695
395
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Бетиса», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»