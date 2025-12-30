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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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Спортинг
Родриго Саласар
€ 30 млн
Родриго Саласар
Спортинг
12 августа 1999 (27), Альбасете
#17 | Полузащитник
178 см
Уругвай
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Трансферы
Фото
Саласар, чей трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент, куплен за 30 миллионов
16 мая
Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»
2025.12.30 15:55
Стало известно, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»
2025.08.23 14:52
1
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
2025.08.04 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
2025.08.01 00:40
7
«Зенит» хочет любой ценой купить Салазара
2025.07.22 22:07
10
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
2025.07.10 20:30
3
«Зенит» возобновил интерес к полузащитнику сборной Уругвая
2025.07.04 00:12
2
Агент раскрыл, кто заблокировал переход Салазара в «Спартак» или «Зенит»
2025.04.02 21:00
7
Реакция «Спартака» на провокационный ролик «Зенита», подготовленный для презентации Салазара
2025.03.05 13:30
1
«Зенит» планирует купить Салазара летом
2025.03.04 18:31
3
Лепсая объяснил, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»: «Я хорошо знаю агента игрока»
2025.02.24 20:12
3
Селюк – о несостоявшемся трансфере «Спартака»: «Счастье, что не получилось!»
2025.02.23 19:01
5
Появились подробности срыва двух трансферов «Спартака»
2025.02.21 12:40
5
Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао
2025.02.21 12:20
8
Трансфер Салазара в «Спартак» сорвался: известна причина
2025.02.20 12:45
44
Реакция фанатов «Зенита» на попытку «Спартака» перехватить Салазара: «Такая у них судьба – надкусанные яблоки с пола подбирать»
2025.02.20 12:00
11
Агент Салазара вылетел в Москву для решающих переговоров со «Спартаком»
2025.02.19 19:21
14
«Брага» согласна продать «Спартаку» Салазара, но при двух условиях
2025.02.19 15:30
15
Стало известно, какое предложение по зарплате «Спартак» сделал Салазару
2025.02.19 12:23
9
Стали известны запросы Салазара по зарплате в «Спартаке»
2025.02.19 09:50
4
«Спартак» рассчитывает купить Салазара после срыва трансфера игрока в «Зенит»
2025.02.19 08:49
18
Гурцкая похвалил «Зенит» за провокационное видео с Салазаром: «Любые способы ведения войны хороши»
2025.02.17 20:20
8
Салазар сохранил желание перейти в «Зенит»
2025.02.16 21:39
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Салазар: «Только не в «Спартак»
2025.02.16 18:11
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Тренер «Браги» рассказал о возвращении Салазара из «Зенита»
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