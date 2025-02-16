Салазар: «Только не в «Спартак»

Появилось видео с полузащитником «Браги» Родриго Салазаром, который мог перейти в «Зенит».
Уругваец сидит в нем в распределительной шляпе из «Гарри Поттера» и повторяет: «Только не в «Спартак». Ранее красно-белые также интересовались футболистом.
- Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита», но сейчас вернулся в «Брагу».
- Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.