Салазар: «Только не в «Спартак»

Появилось видео с полузащитником «Браги» Родриго Салазаром, который мог перейти в «Зенит».

Уругваец сидит в нем в распределительной шляпе из «Гарри Поттера» и повторяет: «Только не в «Спартак». Ранее красно-белые также интересовались футболистом.