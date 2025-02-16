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Салазар: «Только не в «Спартак»

Появилось видео с полузащитником «Браги» Родриго Салазаром, который мог перейти в «Зенит».

Уругваец сидит в нем в распределительной шляпе из «Гарри Поттера» и повторяет: «Только не в «Спартак». Ранее красно-белые также интересовались футболистом.

  • Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита», но сейчас вернулся в «Брагу».
  • Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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16.02.2025 18:11
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Комментарии (33)
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Хулиганин
1739723512
Кафешка это видимо такое "содружество" небинарных и РТИ N2.
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Спартачище
1739725272
Жаль что болотные фонады такие тупые Ну слава богу их горстка даже в питере
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ziborock
1739726997
Забористое пойло в кафешке!)))
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NewLife
1739728817
Фейк с использованием ИИ. Стыдно должно быть блохастым от таких детских развлечений.
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Интерес
1739730225
В итоге-НИКУДА!
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Иннокентий-Смоктуновский-
1739732410
Ну и шляпу они ему подобрали, хотя бы как у Боярского нацепили бы, а то выглядит так, как будто ему всей кафешкой на голову наложили. 
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slavа0508
1739732427
Дипфейк однозначно . даже к бабушке не ходи ...
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erybov1965
1739734197
Просто Медведев попросил так сказать,ну ясно не бесплатно,хотя по его команде могли и фейк сотворить.Все способы хороши - это про Зенит,на данный момент.
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Зарема лис
1739735062
Только не Спартак, там Барко, придётся полировать скамейку)
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FWSPM
1739750238
вот будет ржачь если его спартак в результате купит
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