Саласар, чей трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент, куплен за 30 миллионов

Полузащитник «Браги» Родриго Салаcар перешел в «Спортинг». Сумма сделки составила 30 миллионов евро. Это рекордная покупка для лиссабонцев.

26-летний уругвайский полузащитник подписал контракт до 30 июня 2031 года.

В соглашении прописана опция выкупа в 80 миллионов евро.