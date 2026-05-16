  • Саласар, чей трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент, куплен за 30 миллионов

Саласар, чей трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент, куплен за 30 миллионов

Вчера, 10:03

Полузащитник «Браги» Родриго Салаcар перешел в «Спортинг». Сумма сделки составила 30 миллионов евро. Это рекордная покупка для лиссабонцев.

26-летний уругвайский полузащитник подписал контракт до 30 июня 2031 года.

В соглашении прописана опция выкупа в 80 миллионов евро.

  • Он провел за «Брагу» 126 матчей, забил 39 голов и отдал 27 голевых передач.
  • Ранее Салаcар выступал за немецкий «Шальке».
  • В начале 2025 года Родриго едва не перешел в «Зенит». Игрок прибыл в расположение россиян, но сделка сорвалась по политическим причинам.

Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»
Стало известно, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Уругвай. Примера Трансферы Брага Зенит Спортинг Саласар Родриго
