Саласар, чей трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент, куплен за 30 миллионов

Полузащитник «Браги» Родриго Салаcар перешел в «Спортинг». Сумма сделки составила 30 миллионов евро. Это рекордная покупка для лиссабонцев.
26-летний уругвайский полузащитник подписал контракт до 30 июня 2031 года.
В соглашении прописана опция выкупа в 80 миллионов евро.
- Он провел за «Брагу» 126 матчей, забил 39 голов и отдал 27 голевых передач.
- Ранее Салаcар выступал за немецкий «Шальке».
- В начале 2025 года Родриго едва не перешел в «Зенит». Игрок прибыл в расположение россиян, но сделка сорвалась по политическим причинам.
