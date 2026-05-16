Карпин определил единственное открытие сезона РПЛ: «Других не произошло»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал игрока, которого считает открытием сезона РПЛ-2025/26.
«Наверное, Данилов из ЦСКА. Опять же, его можно назвать открытием весенней части. Все остальные были и в том году.
Других каких-то новых открытий, по-моему, не произошло. Вернее, тех, кого бы мы не знали», – сказал Карпин.
- 18-летний Кирилл Данилов – воспитанник ЦСКА.
- За главную команду армейцев он дебютировал 1 марта.
- Центральный защитник провел 14 матчей и получил 3 желтых карточки.
- Его рыночная стоимость – 750 тысяч евро.
