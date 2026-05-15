В «Спартаке» рассказали, платит ли клуб болельщикам за визит на стадион

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев заверил, что клуб не платит звездным болельщикам.
«Благодаря великой истории у клуба много звездных болельщиков с детских лет. Кто-то впоследствии стал успешным в бизнесе, государственном управлении, кто-то стал актером. Мы с ними взаимодействуем. Когда они могут, приходят. Есть определенная квота, которую мы раздаем между известными болельщиками. Плюс наши партнеры их приглашают.
У нас дружеские, неконтрактные отношения. Когда мы просим их помочь сняться в ролике или сделать пост о новой коллекции, они идут навстречу и делают это безвозмездно. У нас товарищеско-партнерские отношения», – сказал Соловьев.
- «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла.
- Клуб дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
- Хуан Карлос Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.
