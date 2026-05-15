В «Спартаке» рассказали, платит ли клуб болельщикам за визит на стадион

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев заверил, что клуб не платит звездным болельщикам.

«Благодаря великой истории у клуба много звездных болельщиков с детских лет. Кто-то впоследствии стал успешным в бизнесе, государственном управлении, кто-то стал актером. Мы с ними взаимодействуем. Когда они могут, приходят. Есть определенная квота, которую мы раздаем между известными болельщиками. Плюс наши партнеры их приглашают.

У нас дружеские, неконтрактные отношения. Когда мы просим их помочь сняться в ролике или сделать пост о новой коллекции, они идут навстречу и делают это безвозмездно. У нас товарищеско-партнерские отношения», – сказал Соловьев.