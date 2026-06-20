40-летний Акинфеев впервые прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о заключении нового соглашения с клубом.

В начале июня стороны продлили контракт до лета 2027 года.

«Огромное спасибо клубу за поддержку во время травмы. Много клубов, которые так бы не сделали. Но я много лет отдаю свою любовь ЦСКА, и эта наша любовь должна быть ещe дольше. В любой роли я буду помогать ЦСКА», – заявил 40-летний вратарь.