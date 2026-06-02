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  • ЦСКА принял итоговое решение по будущему 40-летнего Акинфеева

ЦСКА принял итоговое решение по будущему 40-летнего Акинфеева

2 июня, 15:55
13

ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым.

Стороны заключили новое соглашение до лета 2027 года.

«Уже более 35 лет наш 35-й номер отдает себя красно-синим цветам.

Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых – «сухие», шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России.

Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе. Желаем нашему капитану новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» – написала пресс-служба армейцев.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (13)
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Император Бомжей
1780405099
Странное продление! Все никак не может наиграться. Дали бы дорогу молодым. Смысл его продлевать?
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biber.ru
1780405311
Лучше уйти на год раньше, чем на день позже. (Ю. Никулин).
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bratskij
1780406156
Успокойся уже Игорёк.
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Semenycch
1780406507
Песок за ним кто убирать будет?
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АЛЕКС 58
1780406911
Задолбал своими рекордами. Можно подумать в клубе не нашли бы работу. Кафана ссаными тряпками из клуба,на его место Игоря.
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Good_win_ФКСМ
1780407346
и пусть и дальше дырка радует болельщиков других клубов своими ляпами))))
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zigbert
1780407417
Конечно не всегда так играет как в молодые годы но за преданность клубу ему респект.
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Ивантеевец
1780407952
Ну какой смысл??? Этот сезон наглядно показал, что организм уже не тянет, даже с соблюдением ЗОЖ. С нынешним очень сомнительным выбором нового главного и тренерского штаба ЦСКА в будущем сезоне скорее всего ничего не светит. Тороп так и будет вечно подающим надежды, а потом плюнет на все и уйдет как Памазун, и будут лихорадочно искать кого в раму ставить. Это уже не преданность своему клубу, а вредительство, при всем уважении к заслугам Игоря.
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рылы
1780408320
кто-нибудь, отведите уже, наконец, бабаева к парикмахеру!
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BRO_football
1780472003
Всё это говорит о том, что руководство клуба всё ещё не доверяет Торопу, чтобы сделать того полноценным основным вратарём. Но, скорее всего, доля участия Торопа в матчах ЦСКА увеличится значительно. Потому как пенсионеру Акинфееву потребуется неделя восстановления после каждого матча.
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