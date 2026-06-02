ЦСКА принял итоговое решение по будущему 40-летнего Акинфеева

ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым.

Стороны заключили новое соглашение до лета 2027 года.

«Уже более 35 лет наш 35-й номер отдает себя красно-синим цветам.

Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых – «сухие», шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России.

Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе. Желаем нашему капитану новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» – написала пресс-служба армейцев.