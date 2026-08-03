Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку

Вчера, 20:59
5

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину срыва трансфера Мирлинда Даку из «Рубина» в ЦСКА.

По его словам, армейцы отказались от нападающего из-за его финансовых требований.

В итоге 28-летний албанец продолжит карьеру в «Спартаке».

«Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.

В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил.

Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски», – сказал Орлов.

  • В прошлом сезоне Даку отличился 11 голами в 29 матчах.
  • Он забил в обоих стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Ожидаемая сумма трансфера Даку в «Спартак» – 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

Еще по теме:
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?» 7
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция» 7
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Спартак Акинфеев Игорь Даку Мирлинд Орлов Геннадий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1785781094
….Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски», – сказал Орлов. Можно подумать, что поведение ваших бразильцев лучше поведения Даку.
Ответить
Интерес
1785781380
Да ну его, нам ГАЗПРОМ целого Лусиано подарил, почти бесплатно! С ним навяжем борьбу за титул "Зениту".
Ответить
алдан2014
1785782048
Орлов,наблюдай за поведением орангутанга соболева и оценивай
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785782048
Еще бы учитывались; попросили раздеться до трусов, а оказалось, что у него нет трусов и жопы дырявая, и как завизжит, закричит что знает номэд и спартач80, это его сучки.
Ответить
шахта Заполярная
1785790690
Репутация и зинка не совместимы. ЗПРФ
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Все новости
Все новости
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
2
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
2
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
9
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
8
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
7
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
4
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
2
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
7
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
22
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
2
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+