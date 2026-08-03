Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину срыва трансфера Мирлинда Даку из «Рубина» в ЦСКА.

По его словам, армейцы отказались от нападающего из-за его финансовых требований.

В итоге 28-летний албанец продолжит карьеру в «Спартаке».

«Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.

В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил.

Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски», – сказал Орлов.