Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал готовящийся трансфер Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

Ожидаемая сумма сделки – 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

28-летний албанец забил в обоих стартовых турах нового сезона РПЛ.

В прошлом сезоне нападающий отличился 11 голами в 29 матчах.

«Сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Карседо. В его мастерстве никто не сомневается.

Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами?

Даку – футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.

Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Барко? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Ибрагимовича. Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.

Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса? Поймем совсем скоро», – сказал Орлов.