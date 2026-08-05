Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ

Тимофей Бердышев, агент нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем форварда.
– Что вероятнее: возвращение Александра в РПЛ или продолжение карьеры в Европе?
– Пока 50 на 50.
– Были ли этим летом предложения из чемпионата Беларуси? Например, от «МЛ Витебска»
– Да, из Беларуси предложения были. Александра не заинтересовало выступление в данном чемпионате.
– Какие лиги в приоритете у Александра?
– Хотелось бы в Ла Лигу или АПЛ.
- 35-летний Кокорин находится в статусе свободного агента после ухода из кипрского «Ариса» (Лимасол) по завершении прошлого сезона.
- В сезоне-2025/26 на счету форварда 23 матча и 1 гол.
Источник: «Спорт день за днём»