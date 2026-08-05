Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ

Тимофей Бердышев, агент нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем форварда.

– Что вероятнее: возвращение Александра в РПЛ или продолжение карьеры в Европе?

– Пока 50 на 50.

– Были ли этим летом предложения из чемпионата Беларуси? Например, от «МЛ Витебска»

– Да, из Беларуси предложения были. Александра не заинтересовало выступление в данном чемпионате.

– Какие лиги в приоритете у Александра?

– Хотелось бы в Ла Лигу или АПЛ.