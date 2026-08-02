Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»

Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»

Сегодня, 11:26
8

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович назвал российского форварда, который мог оказаться в топ-клубах Европы. По его мнению, это Александр Кокорин.

– Кокорин поиграл у вас в «Динамо». Не реализовал он свой талант в футболе?

– Нет. По своему уровню Кокорин мог играть в «Барселоне» или «Реале». Большой талант был.

– Характера не хватило?

– Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашел такую.

  • Кокорин на протяжении своей карьеры играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак», а также за итальянскую «Фиорентину» и кипрский «Арис».
  • Летом 2026 года после истечения контракта с кипрским клубом нападающий находится в статусе свободного агента.
  • За всю клубную карьеру Кокорин провeл 371 матч, забил 106 голов и отдал 47 результативных передач.

Еще по теме:
Тюкавин прокомментировал шутку Кокорина про свой переход в «Зенит»
Нобоа рассказал о прозвище Кокорина после драки в «Кофемании» 1
«Зенитовцы»: Кокорин выложил фото с Тюкавиным 15
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр Божович Миодраг
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hector вернулся
1785659482
Срочно санитаров отправить за этим товарищем.
Ответить
Интерес
1785659677
Ваше благородие- госпожа удача,посмотрев Кокорина, безнадёжно плачет,- мол, на чашку кофе его не зови,а на поле пашет, и везёт в любви.
Ответить
Plyash
1785659762
О чём базарить сейчас , Божович бывший , Кокорин бывший , какого хрена листать страницы в прошлое ? Есть Кокина биография , это и есть его настоящий предел по таланту .
Ответить
tsaritskin
1785660897
Каждый день ставлю на матчи по футболу. Играю с прoгнозами от сервиса «ставка_прогноз _ру». Найдите в Яндексе. С 2013 года работают. Гарантии на все прoгнозы.
Ответить
NewLife
1785662399
Лузер Божович бредит о чем то несовместимом с его футбольной биографией 😶
Ответить
Главные новости
Семак оценил хет-трик Глушенкова в ворота «Оренбурга»
18:50
1
Реакция Глушенкова на хет-трик в ворота «Оренбурга» – он не праздновал голы
18:38
1
«Оренбург» – о Глушенкове»: «А можно как-то отменить его в матчах против нас?»
18:15
РПЛ. «Зенит» разгромил «Оренбург» (3:0) благодаря хет-трику Глушенкова
17:56
43
ФотоФутболист «Оренбург» надел Соболеву бутсу во время матча
17:45
6
Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»
17:27
2
Губерниев назвал ключевую проблему «Локомотива»
17:14
ФотоШироков выставил на продажу особняк за 800 миллионов рублей
16:52
6
80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки
16:20
Известна зарплата Урозова в «Рубине» – она вырастет у игрока более чем в четыре раза
15:40
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
17:57
Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»
17:27
1
Губерниев назвал ключевую проблему «Локомотива»
17:14
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Факел»: 2 августа 2026
17:06
ФотоШироков выставил на продажу особняк за 800 миллионов рублей
16:52
5
Лещенко назвал более нужного тренера для «Динамо», чем Шварц
16:26
2
Известна зарплата Урозова в «Рубине» – она вырастет у игрока более чем в четыре раза
15:40
1
Семин оценил неудачный старт «Динамо» при Шварце
15:20
1
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 2 августа 2026
14:51
8
Семака назвали лучшим тренером в РПЛ: «Построил команду-династию»
14:37
7
Круговой отреагировал на ничью ЦСКА с «Крыльями Советов»
14:19
2
Реакция Семина на результаты «Локомотива» в новом сезоне
13:53
1
Участник ЧМ-2026 прошел медосмотр в «Рубине»
13:40
Кобелев назвал главную проблему «Динамо»
13:18
Семин описал Черчесова одним словом
13:00
2
Акинфеев: «Надеюсь, рано или поздно все наладится»
12:22
5
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов высказался о прозвище «бомжи» у «Зенита»
12:06
71
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
11:37
1
Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»
11:26
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
11:20
Гришин: «Спартак» сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за 1-е место»
10:47
15
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
10:36
18
Семин – о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ»
10:22
25
Божович сказал, потянет ли Дзюба уровень РПЛ: «Посмотрите на Роналду, Месси»
09:58
5
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
09:19
7
Лапочкин указал на ошибку ВАР в матче 2-го тура РПЛ, который судил Карасев
09:10
15
ФотоЕвсеев сфотографировался с таблицей РПЛ, где на 1-м месте махачкалинское «Динамо»
08:59
11
Тренер «Динамо» назвал дерьмом результат матча с «Балтикой»
08:48
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+