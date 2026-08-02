Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович назвал российского форварда, который мог оказаться в топ-клубах Европы. По его мнению, это Александр Кокорин.
– Кокорин поиграл у вас в «Динамо». Не реализовал он свой талант в футболе?
– Нет. По своему уровню Кокорин мог играть в «Барселоне» или «Реале». Большой талант был.
– Характера не хватило?
– Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашел такую.
- Кокорин на протяжении своей карьеры играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак», а также за итальянскую «Фиорентину» и кипрский «Арис».
- Летом 2026 года после истечения контракта с кипрским клубом нападающий находится в статусе свободного агента.
- За всю клубную карьеру Кокорин провeл 371 матч, забил 106 голов и отдал 47 результативных передач.
Источник: «Чемпионат»