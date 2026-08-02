Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович назвал российского форварда, который мог оказаться в топ-клубах Европы. По его мнению, это Александр Кокорин.

– Кокорин поиграл у вас в «Динамо». Не реализовал он свой талант в футболе?

– Нет. По своему уровню Кокорин мог играть в «Барселоне» или «Реале». Большой талант был.

– Характера не хватило?

– Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашел такую.