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Миодраг Божович
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
1
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
7
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
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Все новости
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
1
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
8
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
2
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
Оффтоп
МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
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17:22
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Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
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3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Миодраг Божович
Тренер
Имя
Миодраг
Фамилия
Божович
Гражданство
Черногория
Дата рождения
22 июня 1968
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Товарищеские матчи 2017
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Суперкубок России 2014
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
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Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1997
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Арсенал
3
1
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
22.09.2021
Динамо Бр
1 : 6
Арсенал
27.10.2021
Велес
1(3) : 1(4)
Арсенал
02.03.2022
Алания
1 : 0
Арсенал
11 марта
10:08
Смородская назвала двух тренеров «Локомотива», с которыми ей было комфортнее всего
20 февраля
22:59
Бракамонте назвал двух лучших тренеров в своей карьере
5
26 декабря 2022
16:57
Божович: «Россия – больше Европа, чем Азия. Ради чего уходить в Азию?»
6
17 декабря 2022
09:54
Божович назвал сборную, которая его больше всех удивила на ЧМ-2022
1
11 декабря 2022
11:55
Божович назвал клуб РПЛ, который «развален на кусочки»
4
10 декабря 2022
16:16
Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии»
2
15:35
Божович сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022
3
13:47
Божович оценил перспективы Карпина работать в Европе
11:45
Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них»
13
10:26
Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс»
14
7 декабря 2022
13:12
Божович: «Я был уверен, что Кокорин будет играть в «Барселоне». Жалко пацана»
2
4 ноября 2022
22:16
Агент ответил на вопрос, получил ли Божович предложение от «Химок»
3 ноября 2022
11:00
«Бывает такое, человек сходит с ума». Уткин – о Божовиче
3
2 ноября 2022
21:31
Агент: «Если Спаллетти – гондон, то кто тогда Божович? Легенда туалета? Кто он такой?»
8
21:25
«Они такие же люди, у них есть яйца и член. Выйдите и разбейте их!». Чаушич рассказал, как Божович настраивал команду на «Зенит» и «Спартак»
1
20:11
Канчельскис составил список легенд российского футбола. Божович в него не попал
19:56
Петржела прокомментировал слова Божовича, что он легенда РПЛ
1
19:50
«Страшно разочаровал». Непомнящий – об интервью Божовича
2
19:40
Божович: «Мне никогда не надоест работать в России. Я вошел в историю российского футбола»
1
18:56
Попов: «Божович выиграл бы больше кубков, если бы у него были ресурсы в судействе, как у ЦСКА и «Зенита»
2
18:50
Агент Божовича: «Миодраг 100 процентов рассмотрел бы предложение «Химок»
1
18:39
Попов: «4-е место «Амкара» в 2008 году – стечение обстоятельств. Был указ, что «Динамо» должно стать третьим»
3
17:57
Алдонин ответил Божовичу: «ЦСКА работал с судьями в финале Кубка? После драки кулаками не машут»
2
17:21
Агент Божовича предположил, в каком состоянии был тренер, когда давал интервью
4
16:59
Попов согласен с Божовичем: «ЦСКА выиграл Кубок в 2008 году только с помощью судей. «Амкар» тогда убили!»
8
16:41
Рианчо: «Божович был пьяный, когда давал интервью?»
2
16:38
Терюшков: «Химки» прислушаются к совету Заремы о назначении Божовича главным тренером»
3
16:32
Логашов: «Божович прав, он легенда российского футбола. Супертренер, суперличность»
1
14:47
Божович: «Россию вернут в еврокубки через полгода, когда закончится СВО»
14:43
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
8
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Следующая
05.10.2018 19:45
Шутки, футболка с Путиным, финалы. Главный тренер-легионер в истории РПЛ
Божович не может жить без России.
9
20.03.2018 13:45
Команда, которая удивит нас этой весной
В прошлом сезоне они едва не вылетели, в этом – бьются за еврокубки.
7
11.01.2018 09:30
Ветеран «Спартака», который до сих пор не зажег. В 2018-м он должен исправиться
Ананидзе в клубе почти десять лет – и что?
20
06.12.2017 19:05
«У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе
Он объявил об участии в выборах.
95
29.06.2017 15:20
Миодраг Божович вернулся в Россию. И это очень хорошо
Никита Щербаков вспоминает приключения черногорца в РФПЛ и объясняет, почему тульский «Арсенал» выбрал очень интересного тренера.
8
10.11.2016 11:30
«Понимаю Березуцкого, но хочу в Европу». Как Полоз стал надеждой сборной России
В день матча Катара и России «Бомбардир» рассказывает о 25-летнем форварде, которого Бердыев все еще считает молодым, а мы – перспективным для сборной.
9
15.03.2016 15:02
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
18
21.02.2016 21:50
Кого еще должен купить «Терек»
Рамзан Кадыров позвал в «Терек» Дмитрия Тарасова, отреагировав на его футболку с изображением Владимира Путина. «Бомбардир» идет дальше, предлагая почетному президенту грозненского клуба еще больше вариантов для усиления состава.
12
27.12.2015 20:00
Вспышка сверхновой. Почему «Црвену Звезду» и Божовича невозможно остановить
Рекордная серия команды Миодрага Божовича достигла 19 побед подряд. «Бомбардир» ищет причины феноменальной успешности сербско-черногорского союза.
3
02.07.2015 19:23
Обнуляй. Пять возможных последствий ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ
"Бомбардир" рассказывает, что будет, если сторонники ужесточения лимита на легионеров в России победят.
255
09.08.2017 21:34
Не расчехляй пушки Арсенал это бесполезно!
Спартак непринужденно одолел Арсенал. Открытие Арена по-прежнему остается бастионом москвичей.
13.07.2017 16:44
Ultima Туле. Что будет с «Арсеналом» и почему смешно читать интервью Кирьякова
Прославленный футболист Сергей Кирьяков, недавно ушедший с поста главного тренера тульского «Арсенала», снова дает забавные интервью. Правда, с каждым разом его слова все труднее воспринимать.
03.01.2016 23:39
Вспышка сверхновой. Почему «Црвену Звезду» и Божовича невозможно остановить
Рекордная серия команды Миодрага Божовича достигла 19 побед подряд. "Бомбардир" ищет причины феноменальной успешности сербско-черногорского союза.
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