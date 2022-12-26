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    Миодраг Божович

    Тренер
    Имя Миодраг
    Фамилия Божович
    Гражданство Черногория
    Дата рождения 22 июня 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2021 Динамо Бр 1 : 6 Арсенал
    27.10.2021 Велес 1(3) : 1(4) Арсенал
    02.03.2022 Алания 1 : 0 Арсенал
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