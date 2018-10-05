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Миодраг Божович
Материалы
Миодраг Божович - материалы
Черногория
22 июня 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Шутки, футболка с Путиным, финалы. Главный тренер-легионер в истории РПЛ
Божович не может жить без России.
05.10.2018 19:45
9
Команда, которая удивит нас этой весной
В прошлом сезоне они едва не вылетели, в этом – бьются за еврокубки.
20.03.2018 13:45
7
Ветеран «Спартака», который до сих пор не зажег. В 2018-м он должен исправиться
Ананидзе в клубе почти десять лет – и что?
11.01.2018 09:30
19
«У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе
Он объявил об участии в выборах.
06.12.2017 19:05
94
Миодраг Божович вернулся в Россию. И это очень хорошо
Никита Щербаков вспоминает приключения черногорца в РФПЛ и объясняет, почему тульский «Арсенал» выбрал очень интересного тренера.
29.06.2017 15:20
8
«Понимаю Березуцкого, но хочу в Европу». Как Полоз стал надеждой сборной России
В день матча Катара и России «Бомбардир» рассказывает о 25-летнем форварде, которого Бердыев все еще считает молодым, а мы – перспективным для сборной.
10.11.2016 11:30
9
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
15.03.2016 15:02
17
Кого еще должен купить «Терек»
Рамзан Кадыров позвал в «Терек» Дмитрия Тарасова, отреагировав на его футболку с изображением Владимира Путина. «Бомбардир» идет дальше, предлагая почетному президенту грозненского клуба еще больше вариантов для усиления состава.
21.02.2016 21:50
12
Вспышка сверхновой. Почему «Црвену Звезду» и Божовича невозможно остановить
Рекордная серия команды Миодрага Божовича достигла 19 побед подряд. «Бомбардир» ищет причины феноменальной успешности сербско-черногорского союза.
27.12.2015 20:00
3
Обнуляй. Пять возможных последствий ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ
"Бомбардир" рассказывает, что будет, если сторонники ужесточения лимита на легионеров в России победят.
02.07.2015 19:23
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