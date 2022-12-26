Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Миодраг Божович
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
5
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Миодраг Божович - новости
Тренер
Имя
Миодраг
Фамилия
Божович
Гражданство
Черногория
Дата рождения
22 июня 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
20 марта
18:50
Божович объяснил, почему считает заслуженными зарплаты российских футболистов
2
17:58
Божович назвал лучшего тренера в России: «Он обыгрывал «Барселону»
16:36
Божович: «Сейчас в Европе сплошная русофобия – в России все намного лучше»
2
15:23
Божович назвал самый популярный клуб РПЛ: «За них болеет вся Россия!»
35
14:15
Божович рассказал, в какой стране худшее судейство в Европе
3
18 марта
11:52
«Ничего не поможет»: Божович прокомментировал судейские скандалы в РПЛ
2
11 марта
10:08
Смородская назвала двух тренеров «Локомотива», с которыми ей было комфортнее всего
20 февраля
22:59
Бракамонте назвал двух лучших тренеров в своей карьере
5
26 декабря 2022
16:57
Божович: «Россия – больше Европа, чем Азия. Ради чего уходить в Азию?»
6
17 декабря 2022
09:54
Божович назвал сборную, которая его больше всех удивила на ЧМ-2022
1
11 декабря 2022
11:55
Божович назвал клуб РПЛ, который «развален на кусочки»
4
10 декабря 2022
16:16
Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии»
2
15:35
Божович сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022
3
13:47
Божович оценил перспективы Карпина работать в Европе
11:45
Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них»
13
10:26
Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс»
14
7 декабря 2022
13:12
Божович: «Я был уверен, что Кокорин будет играть в «Барселоне». Жалко пацана»
2
4 ноября 2022
22:16
Агент ответил на вопрос, получил ли Божович предложение от «Химок»
3 ноября 2022
11:00
«Бывает такое, человек сходит с ума». Уткин – о Божовиче
3
2 ноября 2022
21:31
Агент: «Если Спаллетти – гондон, то кто тогда Божович? Легенда туалета? Кто он такой?»
8
21:25
«Они такие же люди, у них есть яйца и член. Выйдите и разбейте их!». Чаушич рассказал, как Божович настраивал команду на «Зенит» и «Спартак»
1
20:11
Канчельскис составил список легенд российского футбола. Божович в него не попал
19:56
Петржела прокомментировал слова Божовича, что он легенда РПЛ
1
19:50
«Страшно разочаровал». Непомнящий – об интервью Божовича
2
19:40
Божович: «Мне никогда не надоест работать в России. Я вошел в историю российского футбола»
1
18:56
Попов: «Божович выиграл бы больше кубков, если бы у него были ресурсы в судействе, как у ЦСКА и «Зенита»
2
18:50
Агент Божовича: «Миодраг 100 процентов рассмотрел бы предложение «Химок»
1
18:39
Попов: «4-е место «Амкара» в 2008 году – стечение обстоятельств. Был указ, что «Динамо» должно стать третьим»
3
17:57
Алдонин ответил Божовичу: «ЦСКА работал с судьями в финале Кубка? После драки кулаками не машут»
2
17:21
Агент Божовича предположил, в каком состоянии был тренер, когда давал интервью
4
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение