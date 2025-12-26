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Миодраг Божович
Новости
Миодраг Божович - новости
Черногория
22 июня 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Только три иностранных тренера работали в двух клубах РПЛ за один сезон
13 октября
Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»
2 августа
8
Божович сказал, потянет ли Дзюба уровень РПЛ: «Посмотрите на Роналду, Месси»
2 августа
5
В РПЛ хочет вернуться тренер, работавший с семью клубами лиги
23 июля
1
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Божович объяснил, почему США напали на Иран
28 марта
45
«Вполне закономерно»: Божович подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»
2 января
2
Стал известен новый клуб Божовича
2025.12.26 11:21
Божович сказал, у кого будет больше поддержки фанатов, если «Спартак» и ЦСКА сыграют в Сербии
2025.12.16 10:56
5
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
2025.12.13 18:26
9
Божович: «Россия сама предложит мне паспорт»
2025.12.09 23:39
1
Божович поддержал правительство России в блокировке телеграма и ватсапа
2025.12.03 21:33
Бывший главный тренер «Динамо» готов вновь возглавить клуб
2025.12.02 12:50
3
Агент Божовича ответил, готов ли тренер вернуться в «Динамо»
2025.11.18 23:11
1
Божович оценил вероятность назначения Станковича в сборную Сербии
2025.10.13 15:50
Божович раскритиковал трансферы «Зенита» и «Спартака»
2025.08.22 10:55
6
Божович назвал логичной отставку Станковича в случае поражения от «Рубина»
2025.08.21 13:29
4
Божович: «В России судьи иногда по инерции свистят в сторону «Зенита»
2025.08.09 12:24
4
Божович оценил цены в Москве
2025.08.06 14:51
1
Божович объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом: «Закончат на 4-5 месте»
2025.07.29 16:33
2
Божович рассчитывает получить российский паспорт: «Мне сразу оформят, я заслужил»
2025.07.26 10:59
2
Божович сказал, кто выиграет РПЛ-2025/26
2025.07.19 16:14
2
Божович оценил работу Станковича в «Спартаке»
2025.06.24 13:20
1
Божович назвал причину ухода Николича из ЦСКА
2025.06.24 10:12
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
2025.04.29 12:16
7
Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»
2025.04.29 11:06
4
Божович оценил шансы Станковича сделать «Спартак» чемпионом
2025.04.29 09:56
Божович назвал причину трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»
2025.02.15 13:28
12
Божович – о словах Лама про Россию: «Немцы ждут начала третьей мировой войны»
2024.12.24 23:07
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Божович назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ
2024.12.15 19:50
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