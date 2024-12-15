Божович назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Бывший тренер российских клубов Миодраг Божович уверен, что «Зенит» выиграет РПЛ в этом сезоне.

«Фаворит в чемпионской гонке – как всегда «Зенит». Однако, не думаю, что от них стоит ждать громких трансферов этой зимой. Не уверен, что они смогут договориться с какими-то серьезными европейскими клубами.

В следующем году так же хотел бы видеть российские клубы в европейских турнирах. Но думаю, сейчас их уровень упал по сравнению с соперниками из топ-лиг. Похожая ситуация была с клубами из Югославии. Нашим командам понадобилось пару лет, чтобы снова освоиться на этом уровне», – сказал Божович.