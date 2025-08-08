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Эстегляль
€ 4 млн
Эстегляль
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Таблица
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
2025.08.08 14:14
2
«Рубин» продал защитника сборной Узбекистана
2025.07.09 16:37
1
Назван клуб, в который летом может перейти Промес
2025.05.13 07:50
3
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
2025.04.29 12:16
7
Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»
2025.04.29 11:06
4
Божович оценил шансы Станковича сделать «Спартак» чемпионом
2025.04.29 09:56
Роналду забил больше голов после наступления 30-летия, чем до него
2025.03.11 12:04
1
Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2025.03.11 10:13
927-й гол Роналду помог «Аль-Насру» пройти в Лиге чемпионов команду Божовича
2025.03.10 22:59
Трансляция
«Аль-Наср» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025
2025.03.10 19:50
Трансляция
«Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025
2025.03.03 17:50
Названа причина, по которой Роналду не поедет с «Аль-Насром» в Иран
2025.03.02 17:54
1
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Божович назвал причину трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»
2025.02.15 13:28
12
На основного хавбека «Оренбурга» нацелился клуб из ОАЭ
2025.01.26 22:23
Божович – о словах Лама про Россию: «Немцы ждут начала третьей мировой войны»
2024.12.24 23:07
7
Божович назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ
2024.12.15 19:50
14
Божович дал совет Дзюбе, куда пойти после карьеры
2024.12.13 22:48
2
Божович оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов
2024.12.10 21:56
5
Божович высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит»
2024.12.10 18:35
6
Божович сказал, в чем состоит проблема «Спартака»
2024.11.13 07:51
5
Божович посоветовал Галицкому руководить «Краснодаром» со скамейки по аналогии с Григорием Ивановым
2024.11.12 23:50
2
Божович рассказал, что клубы РПЛ привозят судьям женщин
2024.11.12 14:55
6
Божович назвал европейский клуб, в котором мог бы работать Карпин
2024.11.12 13:48
Божович сравнил уровень чемпионатов России и Ирана
2024.11.12 12:54
Видео
Болельщик стянул кольцо с пальца Неймара во время приветствия
2024.11.08 09:42
3
Неймар рассказал о новой травме
2024.11.05 16:18
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024
2024.11.04 19:50
Трансляция
«Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024
2024.10.22 17:50
Клуб Роналду отказывается играть в Иране на фоне эскалации с Израилем
2024.10.03 22:53
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Появилась новая информация о состоянии Барко
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