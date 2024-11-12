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    Божович сравнил уровень чемпионатов России и Ирана

    Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович высказался об уровне чемпионата Ирана в сравнении с РПЛ.

    «Думаю, большой разницы по качеству между иранской и российской лигами нет. Уровень Премьер-лиги сейчас сложно оценивать. Но если смотреть на иранцев, выступавших в РПЛ, они были хорошего уровня – Азмун, Мохаммади в «Ахмате». Выносливые, с техникой у них все в порядке.

    Меня качество футбола в Иране чуть-чуть удивило. Не хватает хороших полей, а остальное на высоком уровне», – сказал Божович.

    • Черногорский специалист тренировал 7 клубов РПЛ.
    • В текущем чемпионате Ирана «Эстегляль Хузестан» занимает 7-е место с 13 очками после 10 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.11.2024 12:54
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    Комментарии (1)
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    Конечно,в Иране круче,там же САМ Божович трудится"""
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