Божович сравнил уровень чемпионатов России и Ирана

Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович высказался об уровне чемпионата Ирана в сравнении с РПЛ.

«Думаю, большой разницы по качеству между иранской и российской лигами нет. Уровень Премьер-лиги сейчас сложно оценивать. Но если смотреть на иранцев, выступавших в РПЛ, они были хорошего уровня – Азмун, Мохаммади в «Ахмате». Выносливые, с техникой у них все в порядке.

Меня качество футбола в Иране чуть-чуть удивило. Не хватает хороших полей, а остальное на высоком уровне», – сказал Божович.

Черногорский специалист тренировал 7 клубов РПЛ.

В текущем чемпионате Ирана «Эстегляль Хузестан» занимает 7-е место с 13 очками после 10 матчей.

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