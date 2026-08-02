Божович сказал, потянет ли Дзюба уровень РПЛ: «Посмотрите на Роналду, Месси»

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о нападающем Артeме Дзюбе.

– Ещe один ваш бывший нападающий Дзюба сейчас без команды. Может, пора заканчивать?

– Только если сам Артeм этого хочет. Но если у него есть силы – не надо. Посмотрите на Роналду, Месси – сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было. Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру. Спортивное долголетие возросло. Думаю, Дзюба и в 38 лет потянет уровень РПЛ.