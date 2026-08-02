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  • Божович сказал, потянет ли Дзюба уровень РПЛ: «Посмотрите на Роналду, Месси»

Божович сказал, потянет ли Дзюба уровень РПЛ: «Посмотрите на Роналду, Месси»

2 августа, 09:58
5

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о нападающем Артeме Дзюбе.

– Ещe один ваш бывший нападающий Дзюба сейчас без команды. Может, пора заканчивать?

– Только если сам Артeм этого хочет. Но если у него есть силы – не надо. Посмотрите на Роналду, Месси – сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было. Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру. Спортивное долголетие возросло. Думаю, Дзюба и в 38 лет потянет уровень РПЛ.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (5)
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vistavyuk
1785655992
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ТяжелаяАртиллерия
1785656037
Всё в руках Дзюбы, мясная школа.
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Hector вернулся
1785659212
Что такое надо пить чтоб сравнить дрочера с легендами?
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nik55
1785662780
сравнил звёзд с бревном
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