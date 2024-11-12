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    • Божович посоветовал Галицкому руководить «Краснодаром» со скамейки по аналогии с Григорием Ивановым

    Божович посоветовал Галицкому руководить «Краснодаром» со скамейки по аналогии с Григорием Ивановым

    Бывший тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович дал совет владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

    «Краснодар» и Галицкий – лучшее, что случалось с российским футболом за последнее десятилетие?

    – Очень хорошо, что «Краснодар» идет на первом месте. Для российского футбола – плюс, что один клуб дает бой остальным командам. Но нужно подождать, это не первый раз, когда «Краснодар» забирается высоко, а потом заканчивает 3-4-5-м.

    – Вам близок авторитарный стиль управления Сергея Галицкого?

    – Ему надо отдать должное за то, что он сделал в Краснодаре. Человеку можно сказать спасибо. Какой стадион построил, какую базу. Это красота и для города, и для Краснодарского края.

    Но как владельцу ему было бы лучше сесть на скамейку. Чтобы он со скамейки эту команду вел, как Григорий Иванов в «Урале».

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • С тех пор у команды 0 трофеев.
    • «Ростов» Божовича обыграл «Краснодар» в финале Кубка России в 2014 году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.11.2024 23:50
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