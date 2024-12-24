Божович – о словах Лама про Россию: «Немцы ждут начала третьей мировой войны»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович отреагировал на высказывания бывшего защитника сборной Германии Филиппа Лама. Немецкий футболист ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за того, что права на проведение ЧМ-2018 были отданы России.

«Меня не удивляют его высказывания… Дураков везде много. Почему вы удивляетесь этому? Футболисты не очень умные люди. А этот Лам – дурак! Он был большим футболистом, но сам по себе человек неумный. Кто он такой вообще?

Я не верю, что Германия за возвращение России на международную арену. Они начали Вторую мировую войну, и сейчас люди, которые там живут, – дети военных того времени. Немцы сейчас ждут начала третьей мировой войны. Запомните: эта Европа не любит Россию», – сказал Божович.