Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+

Сегодня, 11:25
2

Журналисты и бывшие футболисты, работающие экспертами на французском Canal+, представили топ-15 лучших защитников с 2001 по 2025 год.

8 февраля они собираются представить список из 100 лучших игроков независимо от позиции на поле.

В топ-15 лучших защитников вошли:

  1. Серхио Рамос;
  2. Паоло Мальдини;
  3. Роберто Карлос;
  4. Фабио Каннаваро;
  5. Карлес Пуйоль;
  6. Кафу;
  7. Алессандро Неста;
  8. Дани Алвес;
  9. Лилиан Тюрам;
  10. Рио Фердинанд;
  11. Марсело;
  12. Филипп Лам;
  13. Тиаго СилвСилва;
  14. Рафаэль Варан;
  15. Ашраф Хакими.

Источник: страница CANAL+ Foot в соцсети X
Snezhanovadwa
1770367087
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «платиновый прогноз сервис». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
Ответить
Play
1770367908
Про Видича и Терри не слышали там?
Ответить
