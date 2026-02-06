Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+

Журналисты и бывшие футболисты, работающие экспертами на французском Canal+, представили топ-15 лучших защитников с 2001 по 2025 год.
8 февраля они собираются представить список из 100 лучших игроков независимо от позиции на поле.
В топ-15 лучших защитников вошли:
- Серхио Рамос;
- Паоло Мальдини;
- Роберто Карлос;
- Фабио Каннаваро;
- Карлес Пуйоль;
- Кафу;
- Алессандро Неста;
- Дани Алвес;
- Лилиан Тюрам;
- Рио Фердинанд;
- Марсело;
- Филипп Лам;
- Тиаго СилвСилва;
- Рафаэль Варан;
- Ашраф Хакими.
Источник: страница CANAL+ Foot в соцсети X