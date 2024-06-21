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Лилиан Тюрам
Лилиан Тюрам
Завершил карьеру
1 января 1972 (54)
#21 | Защитник
182 см | 70 кг
Франция
Статистика
Новости
Публикации
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
24 апреля
4
Тюрам раскритиковал Моуринью за слова о Винисиусе
19 февраля
1
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Гризманн повторил рекорд сборной Франции
2024.06.21 22:44
Льорис вышел на второе место по матчам за сборную Франции
2021.04.01 07:30
2
Льорис – рекордсмен сборной Франции по числу матчей
2020.10.15 13:14
3
Льорис вышел не третье место по играм за сборную Франции
2020.10.11 23:10
Льорис вышел на второе место по числу матчей за сборную Франции
2020.09.09 07:55
Тюрам – об инциденте с Кулибали: «Ни один человек не предложил остановить Серию А. Это невероятно»
2018.12.31 13:51
11
Тюрам: «Ювентус» всегда один из фаворитов ЛЧ. В этом сезоне он будет им еще больше из-за Роналду»
2018.12.26 17:12
4
«Монако» включил младшего сына Тюрама в заявку на игру с «ПСЖ»
2018.11.11 10:27
Буффон сыграет против сына Тюрама. С его отцом вратарь 17 лет назад вместе выступал за «Парму»
2018.08.18 15:59
3
Тюрам раскритиковал Пеле и назвал его эгоистом
2018.03.06 23:28
1
«Ювентус» хочет переманить из «Монако» сына Тюрама
2017.11.18 15:34
Тюрам принял участие в товарищеской игре с беженцами
2016.12.10 17:18
Младший сын Тюрама пополнил академию «Монако»
2016.03.29 08:12
Панов: «Смолов – единственный футболист в сборной России, который мне нравится»
2016.03.28 08:43
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Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
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«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
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Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
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