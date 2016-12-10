Тюрам принял участие в товарищеской игре с беженцами

Бывший защитник «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Франции Лилиан Тюрам поучаствовал в товарищеском поединке в коммуне Круазий между местными игроками и беженцами, которые покинули лагерь в Кале. Сообщается, что во второй половине встречи 44-летний футболист играл в составе команды беженцев.

«Мы делаем здесь что-то невероятно важное. Кажется, нет ничего лучше, чем дать людям знать, что они могут приспособиться к жизни в другой стране, чувствовать себя комфортно», – сказал Тюрам.