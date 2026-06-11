Миранчук честно высказался о жизни в США

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о своей жизни в США.

– Ты себя комфортно чувствуешь в Америке?

– Да. Мне уже не 20 лет, соответственно, мне уже не надо такой жизни какой-то более активной, где всегда не дома, всегда куда-то хочешь выдвинуться с друзьями и что-то поделать, что-то придумать. А уже более жизнь спокойная от тренировки домой, прогуляться, посидеть кофе попить здесь на террасе. Больше такая жизнь.

Получаю удовольствие, конечно, мне очень нравится. Если б не получал, делал что-нибудь другое.