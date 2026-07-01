Аршавин проанализировал гол Холанда: «Сделал дрожащей ногой»

Андрей Аршавин обратил внимание, что нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд допустил технический брак, забивая победный гол в ворота Кот-д'Ивуара в 1/16 финала ЧМ-2026.

Норвежцы выиграли со счетом 2:1.

Холанд отличился на 86-й минуте, замкнув прострел с правого фланга.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Он сыграл, как в «Ман Сити», когда делает 5-10 касаний. Он этого ждал, дрожащей ногой это сделал, но неважно, мяч залетел в ворота. Неправильно технический элемент исполнил.

– Это характеризует его, как великого нападающего, когда у тебя ничего за матч нет, но ты реализуешь на таком высоком уровне?

– Не скажу, что им нужно было из кожи вон лезть, чтобы закрыть Холанда, потому что у Норвегии было достаточно мало мяча, мало атак. Хотя они были опасными.

Но в нужный момент они не смогли углядеть за Холандом, мяч нашeл именно его ногу.

– Норвежцы заслужили победу именно качеством игры?

– Я думаю, больше организацией, потому что все‑таки они не проваливались. Даже гол ивуарийцам дался с трудом. Там индивидуальное качество Диалло, когда он забил.

Но в целом они сохранили от начала до конца систему обороны и не давали играть на встречных курсах.