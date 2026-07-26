Завершил карьеру вратарь, игравший с Аршавиным за «Арсенал»: «Спасибо тебе, футбол, за все»

Голкипер Лукаш Фабиански объявил о завершении карьеры. Ему 41 год. Он оставил заявление в соцсетях.

Последним клубом поляка стал «Вест Хэм», за который он провел больше всего матчей в карьере.

В 2007-2014 годах Фабиански был в «Арсенале», где играл с Андреем Аршавиным.

За сборную Польши игрок провел 57 матчей, пропустил 45 голов.

«Некоторые прощания даются тяжелее других.

Сегодня – именно такой день.

После стольких незабываемых лет пришло время закрыть самую прекрасную главу моей жизни. Я принял непростое решение завершить карьеру футбольного вратаря.

Сколько себя помню, футбол был моей страстью, моей целью и моим домом. Он подарил мне мгновения настоящей радости, незабываемые победы, болезненные поражения, тяжeлые травмы и испытания, которые проверяли меня на прочность всеми возможными способами. Каждая тренировка, каждое занятие, каждый сейв, каждая ошибка, каждое возвращение и каждый матч сформировали не только того вратаря, которым я стал, но и человека, которым я являюсь сегодня.

Стоя между штангами, я научился смелости, когда мне было страшно; смирению, когда добивался успеха; стойкости, когда терпел неудачи; и вере, когда всe казалось невозможным.

Каждому тренеру, который верил в меня, каждому партнeру по команде, который сражался рядом со мной, каждому клубу, который дал мне возможность с гордостью носить свою эмблему, каждому болельщику, который поддерживал меня, и, самое главное, моей семье – спасибо.

Спасибо, что верили в меня даже тогда, когда я сам в себе сомневался. Спасибо за каждое слово поддержки, каждую жертву, каждое празднование и каждый трудный момент, который мы преодолели вместе. Я никогда не смог бы пройти этот путь в одиночку.

Футбол подарил мне дружбу на всю жизнь, воспоминания, которые никто никогда не сможет отнять, и ценности, которые навсегда останутся со мной.

Но это не прощание. Это лишь начало нового пути.

Начиная с сегодняшнего дня, моя миссия – отдавать футболу то, что он дал мне. Я хочу вдохновлять, развивать и поддерживать новое поколение вратарей, помогая им поверить в себя и следовать за своей мечтой – так же, как когда-то следовал за своей.

Потому что быть вратарeм – это не просто позиция.

Это образ мышления. Это образ жизни.

И это остаeтся с тобой навсегда. Вратарь однажды – вратарь навсегда.

Спасибо тебе, футбол. Спасибо за всe».