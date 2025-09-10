Введите ваш ник на сайте
  40-летний Фабиански вернулся в клуб, который покинул 2 месяца назад

40-летний Фабиански вернулся в клуб, который покинул 2 месяца назад

Вчера, 22:56

Голкипер Лукаш Фабиански вернулся в «Вест Хэм». 40-летний поляк ушел летом свободным агентом, но теперь вновь в команде.

Подписан контракт до конца сезона.

«Я очень, очень, очень рад вернуться, потому что этот клуб, безусловно, много значит для меня и для людей, которые в нeм состоят. Было приятно и здорово снова их увидеть.

Я всегда был и, уверен, буду игроком, который всегда ставит команду выше своих личных целей. Думаю, тогда, возможно, люди увидят во мне хорошего человека, которого стоит иметь в команде, с точки зрения того, что я привношу, и дело будет не только во мне, но и в команде.

Я здесь, чтобы оказывать поддержку и поддерживать высокие стандарты. У меня также большой опыт, поэтому я думаю, что он может быть полезен. Конечно, я буду продолжать работать так же, как и раньше, и надеюсь, что уровень будет хорошим, но в то же время я понимаю, что моя роль совершенно иная», – сказал Фабиански.

  • Вратарь в «Вест Хэме» с 2018 года.
  • У него за команду 216 матчей, 290 пропущенных голов.
  • Фабиански выигрывал с лондонцами Лигу конференций в 2023 году.

Источник: официальный сайт «Вест Хэма»
Англия. Премьер-лига Польша. Экстракласа Трансферы Вест Хэм Фабиански Лукаш
