Гвардиола – о победе «Сити» 5:4 над «Фулхэмом»: «Я лишился волос»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после гостевого матча с «Фулхэмом» (5:4) в 14-м туре АПЛ.
– Вам понравилось, ребята? Мне? Я лишился волос. Это Премьер-лига. В другой лиге ты можешь все контролировать. У меня нет ответа.
– Зачем вы выпустили Райана Шерки в концовке?
– Когда не получается контролировать игру, я хотел выпустить игрока, который хочет владеть мячом, может удержать его, когда вокруг его прессингуют другие игроки.
Когда я был в «Барселоне» и «Баварией», то делал то же самое с Тьяго Алькантарой.
- Голы у «Манчестер Сити» забили Эрлинг Холанд на 17-й минуте, Тиджани Рейндерс на 37-й, Фил Фоден на 44-й и 48-й минутах. Полузащитник «Фулхэма» Сандер Берге отправил мяч в свои ворота на 54-й минуте. У лондонцев отличились Эмиль Смит-Роу на 45+2-й, Алекс Ивоби на 57-й, Самуэль Чуквуэзе на 72-й и 78-й.
- Райан Шерки вышел на замену у «Манчестер Сити» на 82-й минуте.
Источник: Sky Sports