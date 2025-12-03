Гвардиола – о победе «Сити» 5:4 над «Фулхэмом»: «Я лишился волос»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после гостевого матча с «Фулхэмом» (5:4) в 14-м туре АПЛ.

– Вам понравилось, ребята? Мне? Я лишился волос. Это Премьер-лига. В другой лиге ты можешь все контролировать. У меня нет ответа.

– Зачем вы выпустили Райана Шерки в концовке?

– Когда не получается контролировать игру, я хотел выпустить игрока, который хочет владеть мячом, может удержать его, когда вокруг его прессингуют другие игроки.

Когда я был в «Барселоне» и «Баварией», то делал то же самое с Тьяго Алькантарой.