Мостовой возглавит футбольный клуб из Москвы

Александр Мостовой станет главным тренером медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Мостовой возглавит команду из Москвы на один матч против «Союза» экс-защитника ЦСКА Дмитрия Кузнецова.
Затем возможно полноценное назначение на медифутбольный турнир Напике – аналог испанской Кингс Лиги Жерара Пике.
- Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А в марте 2025 года.
- Он завершил обучение в Академии РФС и теперь может работать ассистентом главного тренера в клубах РПЛ.
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»