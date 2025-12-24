Мостовой возглавит футбольный клуб из Москвы

Александр Мостовой станет главным тренером медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Мостовой возглавит команду из Москвы на один матч против «Союза» экс-защитника ЦСКА Дмитрия Кузнецова.

Затем возможно полноценное назначение на медифутбольный турнир Напике – аналог испанской Кингс Лиги Жерара Пике.