Бубнов тремя словами описал матч «Зенит» – «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящей игре 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Сейчас вот эти две команды… Мало того, что они друг друга ненавидят… Потому что там драки были, все дела, болельщики вообще люто ненавидят [друг друга].

Это матч повышенной сложности. Для МВД там, для всех. Потом, смотри… Они сейчас все настолько… Обкакались, скажем так.

У «Спартака», может, в приоритете даже больше Кубок, однако сейчас у них появился шанс побороться за тройку.

Но если брать по игре… То и у тех, и у других группа атаки сильная. Об этом и Семак говорит. Но у тех и у других проблемы в первую очередь в обороне», – заявил Бубнов.