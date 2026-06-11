Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»

«Акрон» собирается завершить трансфер сербского нападающего Слободана Тедича.
Тольяттинцы подпишут с форвардом контракт на 4 года с зарплатой в 30 тысяч евро в месяц плюс бонусы. Сумма трансфера игрока из «Чукаричек» составит 400 тысяч евро.
30% от суммы трансфера получит «Манчестер Сити». Тедич принадлежал «горожанам» в 2020–2024 годах, но не провел за команду ни одного матча и часто уходил в аренду.
В прошлом году форвардом ростом 190 см также интересовались «Крылья Советов» и «Сочи».
- В минувшем сезоне 26-летний Тедич провел за «Чукарички» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 5 ассистов.
- Он также играл в низших лигах Англии за «Барнсли» и «Чарльтон» и за «Зволле» в Эредивизие.