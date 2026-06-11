Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»

«Акрон» собирается завершить трансфер сербского нападающего Слободана Тедича.

Тольяттинцы подпишут с форвардом контракт на 4 года с зарплатой в 30 тысяч евро в месяц плюс бонусы. Сумма трансфера игрока из «Чукаричек» составит 400 тысяч евро.

30% от суммы трансфера получит «Манчестер Сити». Тедич принадлежал «горожанам» в 2020–2024 годах, но не провел за команду ни одного матча и часто уходил в аренду.

В прошлом году форвардом ростом 190 см также интересовались «Крылья Советов» и «Сочи».