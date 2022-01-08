- 8 января 2022
- 21:09 «Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих 1
- 7 ноября 2021
- 13:52 Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
- 8 мая 2021
- 22:43 Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ 1
- 12 февраля 2021
- 00:52 Кубок Англии. Гол Абрахама вывел «Челси» в четвертьфинал турнира
- 11 февраля 2021
- 23:47 «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «МЮ» – с «Лестером» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии 3
- 24 сентября 2020
- 09:35 Тиаго Силва – самый возрастной полевой игрок «Челси» после Терри 1
- 00:09 Хаверц сделал хет-трик в матче с «Барнсли». Это его первые голы за «Челси» 2
- 23 сентября 2020
- 23:55 Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала 1
- 3 января 2020
- 00:59 Чемпионшип. Голевой пас Руни в дебютной игре помог «Дерби Каунти» победить «Барнсли» 1
- 2 января 2020
- 23:30 Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»
- 22:48 Руни – капитан в дебютном матче за «Дерби Каунти» 1
- 22 сентября 2018
- 21:02 Фото Матч «Барнсли» – «Бертон» отменен. Мужчине потребовалась экстренная помощь, на поле приземлился вертолет медицинской службы 4
- 6 мая 2018
- 16:40 «Вулверхэмптон» и «Кардифф» сыграют в АПЛ в сезоне-2018/19 4
- 16:31 Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
- 28 апреля 2018
- 21:54 Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты 1
- 24 апреля 2018
- 23:39 Чемпионшип. «Дерби Каунти» победил «Кардифф», «Барнсли» крупно проиграл «Ноттингем Форест» 1
- 21 апреля 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты 1
- 14 апреля 2018
- 21:47 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
- 10 апреля 2018
- 23:56 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 19:17 Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
- 10 марта 2018
- 22:25 Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты
- 7 марта 2018
- 18:47 Видео Полузащитник «Кардиффа» отметил гол в Чемпионшипе, станцевав на линии вратарской соперника 1