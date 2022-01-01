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Барнсли
Расписание
€ 1 млн
Барнсли - расписание матчей
Барнсли
Англия. Первая лига
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Сайт:
http://www.barnsleyfc.premiumtv.co.uk/
Тренер:
Пойя Асбаги
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
15.09 | 21:30
Питерборо Юнайтед
- : -
Барнсли
19.09 | 14:30
Барнсли
- : -
Лестер
26.09 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Барнсли
03.10 | 17:00
Барнсли
- : -
Милтон Кинс Донс
10.10 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Барнсли
17.10 | 17:00
Барнсли
- : -
Кембридж Юнайтед
20.10 | 21:45
Лутон Таун
- : -
Барнсли
24.10 | 17:00
Рединг
- : -
Барнсли
31.10 | 18:00
Барнсли
- : -
Оксфорд
14.11 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Барнсли
20.11 | 23:00
Барнсли
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
28.11 | 18:00
Уимблдон
- : -
Барнсли
01.12 | 22:45
Барнсли
- : -
Уиком Уондерерс
12.12 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Барнсли
19.12 | 15:30
Барнсли
- : -
Хаддерсфилд Таун
26.12 | 18:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Барнсли
29.12 | 22:45
Барнсли
- : -
Бертон Альбион
01.01 | 18:00
Барнсли
- : -
Ноттс Каунти
09.01 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Барнсли
16.01 | 18:00
Кембридж Юнайтед
- : -
Барнсли
19.01 | 22:45
Барнсли
- : -
Лутон Таун
23.01 | 18:00
Барнсли
- : -
Рединг
30.01 | 18:00
Оксфорд
- : -
Барнсли
06.02 | 18:00
Барнсли
- : -
Лейтон Ориент
09.02 | 22:45
Блэкпул
- : -
Барнсли
13.02 | 18:00
Стивенидж
- : -
Барнсли
20.02 | 18:00
Барнсли
- : -
Плимут Аргайл
27.02 | 18:00
Барнсли
- : -
Уиган Атлетик
06.03 | 18:00
Бромли
- : -
Барнсли
13.03 | 18:00
Барнсли
- : -
Донкастер Роверс
20.03 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Барнсли
26.03 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Барнсли
29.03 | 17:00
Барнсли
- : -
Мэнсфилд Таун
03.04 | 17:00
Бертон Альбион
- : -
Барнсли
10.04 | 17:00
Барнсли
- : -
Питерборо Юнайтед
13.04 | 21:45
Барнсли
- : -
Брэдфорд Сити
17.04 | 17:00
Лестер
- : -
Барнсли
24.04 | 17:00
Барнсли
- : -
Стокпорт Каунти
27.04 | 21:45
Милтон Кинс Донс
- : -
Барнсли
01.05 | 17:00
Барнсли
- : -
Уимблдон
08.05 | 14:30
Уиком Уондерерс
- : -
Барнсли
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