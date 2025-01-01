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Барнсли - новости команды
Барнсли
Англия. Первая лига
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Сайт:
http://www.barnsleyfc.premiumtv.co.uk/
Тренер:
Пойя Асбаги
Состав
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Расписание
Таблица
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
Вчера, 08:54
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Видео
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
2023.10.08 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
2021.11.07 13:52
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2021.05.08 22:43
1
Кубок Англии. Гол Абрахама вывел «Челси» в четвертьфинал турнира
2021.02.12 00:52
«Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «МЮ» – с «Лестером» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
2021.02.11 23:47
3
Тиаго Силва – самый возрастной полевой игрок «Челси» после Терри
2020.09.24 09:35
1
Хаверц сделал хет-трик в матче с «Барнсли». Это его первые голы за «Челси»
2020.09.24 00:09
2
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
2020.09.23 23:55
1
Чемпионшип. Голевой пас Руни в дебютной игре помог «Дерби Каунти» победить «Барнсли»
2020.01.03 00:59
1
Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»
2020.01.02 23:30
Руни – капитан в дебютном матче за «Дерби Каунти»
2020.01.02 22:48
1
Фото
Матч «Барнсли» – «Бертон» отменен. Мужчине потребовалась экстренная помощь, на поле приземлился вертолет медицинской службы
2018.09.22 21:02
4
«Вулверхэмптон» и «Кардифф» сыграют в АПЛ в сезоне-2018/19
2018.05.06 16:40
4
Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
2018.05.06 16:31
Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты
2018.04.28 21:54
1
Чемпионшип. «Дерби Каунти» победил «Кардифф», «Барнсли» крупно проиграл «Ноттингем Форест»
2018.04.24 23:39
1
Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты
2018.04.21 23:38
1
Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
2018.04.14 21:47
Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
2018.04.10 23:56
Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
2018.04.07 19:17
Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты
2018.03.10 22:25
Видео
Полузащитник «Кардиффа» отметил гол в Чемпионшипе, станцевав на линии вратарской соперника
2018.03.07 18:47
1
Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты
2018.03.07 00:53
3
Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Барнсли», «Рединг» проиграл «Шеффилд Юнайтед»
2018.02.28 00:55
Чемпионшип. «Астон Вилла» не справилась с «Престоном», «Брентфорд» разгромил «Бирмингем» и другие результаты
2018.02.21 00:54
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