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    Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты

    Состоялись матчи 36 тура английского Чемпионшипа. Идущая в зоне плей-офф за выход в АПЛ «Астон Вилла» в гостях разгромила «Сандерленд», еще в прошлом сезоне выступавший в высшем дивизионе. Сейчас «черные коты» идут последними.

    Один из лидеров соревнования «Кардифф» дома обыграл «Барнсли». Сохранить ворота на замке валлийцы не сумели.

    Чемпионшип. 36-й тур

    Бертон – Брентфорд – 0:2 (0:0)

    Бирмингем – Мидлсбро – 0:1 (0:1)

    Кардифф – Барнсли – 2:1 (1:0)

    КПР – Дерби Каунти – 1:1 (0:1)

    Норвич – Ноттингем Форест – 0:0

    Престон – Бристоль Сити – 2:1 (1:0)

    Сандерленд – Астон Вилла – 0:3 (0:2)

    Фулхэм – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (2:0)

    Халл Сити – Миллуол – 1:2 (0:2)

    Шеффилд Уэнсдэй – Ипсвич – 1:2 (0:0)

    Рединг – Болтон – 1:1 (1:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 00:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 01:57

      В Чемпионшипе совсем не стесняются выигрывать в гостях!:))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:08

      Норвич – Ноттингем Форест – 0:0.Во,кто опозорился!!!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:07

      На классе!!!

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