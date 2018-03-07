Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты

В Чемпионшипе совсем не стесняются выигрывать в гостях!:))
Состоялись матчи 36 тура английского Чемпионшипа. Идущая в зоне плей-офф за выход в АПЛ «Астон Вилла» в гостях разгромила «Сандерленд», еще в прошлом сезоне выступавший в высшем дивизионе. Сейчас «черные коты» идут последними.
Один из лидеров соревнования «Кардифф» дома обыграл «Барнсли». Сохранить ворота на замке валлийцы не сумели.
Чемпионшип. 36-й тур
Бертон – Брентфорд – 0:2 (0:0)
Бирмингем – Мидлсбро – 0:1 (0:1)
КПР – Дерби Каунти – 1:1 (0:1)
Норвич – Ноттингем Форест – 0:0
Престон – Бристоль Сити – 2:1 (1:0)
Сандерленд – Астон Вилла – 0:3 (0:2)
Фулхэм – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (2:0)
Халл Сити – Миллуол – 1:2 (0:2)
Шеффилд Уэнсдэй – Ипсвич – 1:2 (0:0)