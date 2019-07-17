- 6 января
- 17:26 «Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности
- 17 июля 2019
- 19:50 Игроки «Болтона» отказались выходить на товарищеский матч из-за задержек по зарплате
- 27 апреля 2019
- 01:15 Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев 1
- 26 апреля 2019
- 23:10 The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи 3
- 2 апреля 2019
- 09:21 Игроки «Болтона» объявили двухдневную забастовку. Им не платят два месяца 7
- 2 февраля 2019
- 11:47 Фостер установил рекорд АПЛ по количеству сэйвов, обойдя Чеха
- 4 декабря 2018
- 09:41 Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом» 5
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
- 23 августа 2018
- 00:03 Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
- 18 августа 2018
- 21:39 Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 6 мая 2018
- 16:31 Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
- 28 апреля 2018
- 21:54 Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты 1
- 21 апреля 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты 1
- 20:31 «Вулверхэмптон» победил в Чемпионшипе. «Волков» тренирует бывший вратарь «Динамо» 3
- 14 апреля 2018
- 21:47 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
- 10 апреля 2018
- 23:56 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 19:17 Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
- 3 апреля 2018
- 23:53 Чемпионшип. Лидер не смог обыграть «Халл Сити», «Астон Вилла» разгромила «Рединг» и другие результаты 2
- 30 марта 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Вулверхэмптон» вдевятером обыграл «Мидлсбро»; «Кардифф» победил «Бертон Альбион» и другие результаты
- 17 марта 2018
- 22:34 Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты
- 10 марта 2018
- 22:25 Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты
- 7 марта 2018
- 00:53 Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты 3
- 24 февраля 2018
- 22:31 Чемпионшип. «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму», «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Редингом»
- 21 февраля 2018
- 00:54 Чемпионшип. «Астон Вилла» не справилась с «Престоном», «Брентфорд» разгромил «Бирмингем» и другие результаты
- 14 февраля 2018
- 00:50 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Болтон», «Шеффилд Уэнсдэй» – «Дерби Каунти»