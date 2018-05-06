Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»

    В матче 46-го тура Чемпионшипа «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» – 0:0. «Кардифф» набрал 90 очков и остался на второй строчке в таблице, что позволило клубу квалифицироваться в АПЛ.

    В другом матче «Фулхэм» проиграл «Бирмингему» со счетом 1:3 и остался на третьей строчке с 88-ю очками.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 46-й тур

    Бирмингем Сити – Фулхэм – 3:1 (2:0)

    Болтон – Ноттингем Форрест – 3:2 (0:0)

    Брентфорд – Халл Сити – 1:1 (1:1)

    Бристоль Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:3 (0:3)

    Дерби Каунти – Барнсли – 4:1 (1:0)

    Ипсвич Таун – Мидлсбро – 2:2 (1:0)

    Кардифф – Рединг – 0:0

    Лидс – КПР – 2:0 (1:0)

    Миллуол – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

    Престон Норд Энд – Бертон Альбион – 2:1 (1:0)

    Сандерленд – Вулверхэмтон – 3:0 (2:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Норвич – 4:1 (2:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2018 16:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11