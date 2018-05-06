Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»

В матче 46-го тура Чемпионшипа «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» – 0:0. «Кардифф» набрал 90 очков и остался на второй строчке в таблице, что позволило клубу квалифицироваться в АПЛ.

В другом матче «Фулхэм» проиграл «Бирмингему» со счетом 1:3 и остался на третьей строчке с 88-ю очками.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 46-й тур

Бирмингем Сити – Фулхэм – 3:1 (2:0)

Болтон – Ноттингем Форрест – 3:2 (0:0)

Брентфорд – Халл Сити – 1:1 (1:1)

Бристоль Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:3 (0:3)

Дерби Каунти – Барнсли – 4:1 (1:0)

Ипсвич Таун – Мидлсбро – 2:2 (1:0)

Кардифф – Рединг – 0:0

Лидс – КПР – 2:0 (1:0)

Миллуол – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

Престон Норд Энд – Бертон Альбион – 2:1 (1:0)

Сандерленд – Вулверхэмтон – 3:0 (2:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Норвич – 4:1 (2:0)

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