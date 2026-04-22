  • «Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ

«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ

22 апреля, 00:16
4

«Лестер» не смог сохранить прописку в Чемпионшипе.

После домашней ничьей с «Халл Сити» (2:2) команда потеряла даже математические шансы покинуть зону вылета.

«Лисы» набрали 42 очка в 44 матчах и отстали на 7 баллов от спасительного 21-го места за два тура до конца сезона.

  • «Лестер» вылетает во втором сезоне подряд.
  • Год назад они покинули АПЛ, заняв 18-ю строчку.
  • В последний раз «Лестер» выступал в третьем дивизионе Англии в сезоне-2008/09.
  • 10 лет назад команда выигрывала Премьер-лигу.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Чемпионшип Лестер
Fеnix
1776815758
У «Лестера» сняли шесть очков за нарушение финансовых правил. А так бы они удержались в Чемпионшипе.
Romeo 123
1776817479
А спартак так может?
k611
1776841109
Не ладны дела в английском королевстве. Этож надо так сильно сдать, что с клубом происходит...
