«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ

«Лестер» не смог сохранить прописку в Чемпионшипе.
После домашней ничьей с «Халл Сити» (2:2) команда потеряла даже математические шансы покинуть зону вылета.
«Лисы» набрали 42 очка в 44 матчах и отстали на 7 баллов от спасительного 21-го места за два тура до конца сезона.
- «Лестер» вылетает во втором сезоне подряд.
- Год назад они покинули АПЛ, заняв 18-ю строчку.
- В последний раз «Лестер» выступал в третьем дивизионе Англии в сезоне-2008/09.
- 10 лет назад команда выигрывала Премьер-лигу.
Источник: «Бомбардир»