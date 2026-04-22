«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ

«Лестер» не смог сохранить прописку в Чемпионшипе.

После домашней ничьей с «Халл Сити» (2:2) команда потеряла даже математические шансы покинуть зону вылета.

«Лисы» набрали 42 очка в 44 матчах и отстали на 7 баллов от спасительного 21-го места за два тура до конца сезона.