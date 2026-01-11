Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Балтике» отреагировали на сравнение с «Лестером», выигравшим АПЛ

В «Балтике» отреагировали на сравнение с «Лестером», выигравшим АПЛ

Вчера, 12:05
4

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о планомерном развитии клуба.

«Позапрошлым летом «Балтика» играла в финале Кубка. Это было неожиданно? В этом сезоне команда в пятeрке РПЛ – тоже неожиданное?

Мне кажется, здесь уже тенденция. Мы не «Лестер» или «Кайзерслаутерн» – плавно, поступательно развиваемся. Если не сейчас, то будем ставить самые высокие задачи позже. Но они есть. «Балтика» – спортивный клуб, мы амбициозны и всe делаем во благо результата», – сказал Измайлов.

  • «Лестер» в 2016 году выиграл АПЛ.
  • «Кайзерслаутерн» выиграл Бундеслигу в 1998 году в 1-й же сезон после выхода из 2-й Бундеслиги.
  • «Балтика» идет в РПЛ 5-й.

Еще по теме:
Талалаев проходит медицинские тесты вместе с игроками «Балтики» 7
Комментарий «Балтики» по переговорам с ЦСКА по Саусю 2
«Ахмат» купил полузащитника «Балтики» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Балтика Лестер
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1768126842
бла бла бла. Не помню столько вони, когда Рубин в 2003 бронзу взял. А 2008 неожиданно для всех золото.
Ответить
АК 68
1768127296
Отреагировали на сравнение с Лестером. А кто сравнивает-то?
Ответить
Красногорск_Фан
1768130136
Лестер выиграл. Причем досрочно. Участие и победы это разное. В финале кубка играли Ростов, Крылья, Химки, Урал и даже какие то представители 1-го дивизиона, не помню без гугла. Если действительно есть амбиции - должны быть трофеи.
Ответить
СПОРТ 21 века
1768145337
Именно этот сезон показывает, как Калининград в России не признают. Столько негатива в СМИ не помнится ни про один клуб, который выходил в элиту из Первой лиги. Не про Факел, не про Волгу, СКА, Акрон, Енисей так не писали, как пишут сегодня про Балтику. Такое чувство дай людям волю, они бы отсоединили калининградцев от России. Сколько грязи, столько ненависти к Балтике и жителям области за всю жизнь не приходилось читать. Именно поэтому искренне хочется пожелать, чтобы назло всем миллионам ненавистникам прекрасного региона балтийские моряки добились как минимум бронзовых медалей. Это уже будет большая победа в информационной войне...
Ответить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
Все новости
Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»
10:55
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 