В «Балтике» отреагировали на сравнение с «Лестером», выигравшим АПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о планомерном развитии клуба.

«Позапрошлым летом «Балтика» играла в финале Кубка. Это было неожиданно? В этом сезоне команда в пятeрке РПЛ – тоже неожиданное?

Мне кажется, здесь уже тенденция. Мы не «Лестер» или «Кайзерслаутерн» – плавно, поступательно развиваемся. Если не сейчас, то будем ставить самые высокие задачи позже. Но они есть. «Балтика» – спортивный клуб, мы амбициозны и всe делаем во благо результата», – сказал Измайлов.