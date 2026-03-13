Губерниев назвал тренера, который ведет российский футбол в будущее

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Я приверженец и большой поклонник Талалаева. Этот тренер ведeт российский футбол в будущее. «Балтика» не только очень амбициозна, но и профессиональна.
Я считаю, что у ЦСКА и «Балтики» равные шансы на победу в матче 21-го тура. Калининградцы очень неуступчивы, они покусают ЦСКА. «Армейцам» сладко не придeтся, верю в «Балтику» в этом матче», – сказал Губерниев.
- Матч 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА пройдет 14 марта и начнется в 20:30 мск.
- Калининградцы занимают в чемпионате России 5-е место, москвичи – 4-е. У обеих команд по 36 очков.
