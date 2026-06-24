Подробности трансфера Джикии в «Локомотив»

Раскрыты детали перехода защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«Георгий Джикия лично договаривался с Борисом Ротенбергом по своему переходу в «Локомотив». Он сразу предупредил агентов, что сам решит этот вопрос.

При этом определенную роль в переходе Джикии в московский клуб сыграл Зелимхан Бакаев. Он давно дружит с Георгием и лично несколько раз советовал руководству клуба обратить внимание на Джикию. Бакаев знал, что клуб ищет защитника и знал, что Георгий не против перебраться в Москву.

К слову, основной причиной, почему Джикия решил вести переговоры без агента стала позиция Бориса Ротенберга. Он считает, что игроки сами способны вести свои переговоры с клубом, без участия каких либо посредников (правда, не все футболисты с ним согласны – того же Воробьева такой подход не устроил).

Игрок уже прошел медосмотр. С большой долей вероятности Джикия уже сегодня подпишет с клубом контракт на один год», – написал источник.