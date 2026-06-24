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Подробности трансфера Джикии в «Локомотив»

Вчера, 11:51
4

Раскрыты детали перехода защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«Георгий Джикия лично договаривался с Борисом Ротенбергом по своему переходу в «Локомотив». Он сразу предупредил агентов, что сам решит этот вопрос.

При этом определенную роль в переходе Джикии в московский клуб сыграл Зелимхан Бакаев. Он давно дружит с Георгием и лично несколько раз советовал руководству клуба обратить внимание на Джикию. Бакаев знал, что клуб ищет защитника и знал, что Георгий не против перебраться в Москву.

К слову, основной причиной, почему Джикия решил вести переговоры без агента стала позиция Бориса Ротенберга. Он считает, что игроки сами способны вести свои переговоры с клубом, без участия каких либо посредников (правда, не все футболисты с ним согласны – того же Воробьева такой подход не устроил).

Игрок уже прошел медосмотр. С большой долей вероятности Джикия уже сегодня подпишет с клубом контракт на один год», – написал источник.

  • Накануне Джикия расторг контракт с «Антальяспором».
  • Экс-капитан «Спартака» перешел в «Антальяспор» летом 2025 года из «Химок».
  • Он забил 2 гола в 17 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (4)
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DMитрий
1782291951
Мы русские друг друга не обманываем,- сказал Ротенберг Джикии. Тот согласился, а Бакаев кивнул головой.
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Цугундeр
1782292231
) Медосмотр- медосмотром.. А там ещё тридцать приседаний с колёсной парой на груди.) А сверху над ним путевой(или путёвый?)) обходчик, и через каждые пять минут ка-ак вжик кувалдой по чану. Так он целый день и приседает..
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FFR
1782293516
Посмотрим на перформанс Джикии, он в последние годы в Спартаке играл не очень надёжно, может сейчас набрался опыта и т.д. ))
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Император Бомжей
1782294839
На самом деле, с учетом того, что уйдет Монтес! А это один из лучших защитников лиги, Джикия этот год отыграет добротно! Главное что бы он жирный не был как в Турции, у него прям это проблема, он прям вот жирный все время в футболе! Я думаю он заиграет!
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