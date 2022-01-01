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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Антальяспор
€ 13 млн
Антальяспор
Анталья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Анталья
Сайт:
http://www.antalyaspor.org.tr
Тренер:
Сами Угурлу
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Расписание
Таблица
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Пономарев оценил перспективы Джикии в РПЛ
22 мая
У Джикии появился вариант в РПЛ
21 мая
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Джикия определил страну, где хочет продолжить карьеру
18 мая
5
Агент Джикии оценил вероятность возвращения защитника в «Спартак»
14 мая
4
Трансляция
«Галатасарай» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Галатасарай» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.45
9 мая
Джикия сказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» – ЦСКА
6 мая
2
«Гезтепе» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.68
24 апреля
Агент Джикии высказался о будущем игрока
17 апреля
«Антальяспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.40
16 апреля
Заявление Джикии о своем будущем
15 апреля
2
Российский вратарь может перейти в португальский клуб
13 апреля
2
Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»
11 апреля
3
Трансляция
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Бешикташ» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
9 апреля
Джикия и Худяков рассмотрят варианты возвращения в РПЛ
17 марта
3
«Истанбул» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 1.65
17 марта
«Ризеспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.90
7 марта
Раскрыт российский клуб, где Джикия может оказаться летом
6 марта
3
Трансляция
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
1 марта
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.45
28 февраля
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
26 февраля
2
«Кайсериспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
21 февраля
Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии
13 февраля
6
1
2
3
4
5
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