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Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Антальяспора», 33-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Антальяспор»