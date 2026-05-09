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  • «Галатасарай» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Галатасарай» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 18:50
Галатасарай
09.05.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
4 : 2
Завершен
Антальяспор
56' М. Лемина 66' В. Осимхен (П) 88' В. Осимхен 90+5' К. Айхан
45+3' С. Дикмен 62' С. Дикмен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
(К) ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
88
Дарио Шарич
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Антальяспор
1
Julián Cuesta
ВР
2
Самед Каракоч
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
24
B. Gueye
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
20
Гюндоган
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
3-2-3-2
21
Йигитер
17
Джаннетти
4
Тюркмен
23
7
Балчи
3
Пал
88
Шарич
33
Омюр
6
Дикмен
10
Балле
70
Синик
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
45
Осимхен
23
Айхан
23
Айхан
45
Осимхен
20
Гюндоган
99
Лемина
99
Лемина
20
Гюндоган
10
Сане
70
Ланг
70
Ланг
10
Сане
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
33
Омюр
2
Каракоч
2
Каракоч
33
Омюр
70
Синик
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
70
Синик
88
Шарич
8
Сафури
8
Сафури
88
Шарич
7
Балчи
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
7
Балчи
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
12
Батухан Шен
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Julián Cuesta
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
24
B. Gueye
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
24
B. Gueye
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
Точно не сыграют
Ясер Асприлья
АП
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Гюнай Гювенк
ВР
Габриэл Сара
ЦП
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
4
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
15
Офсайды
6
1
Количество передач
520
230
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
4.18
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Антальяспора», 33-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Антальяспор»

«Галатасарай» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Антальяспор Галатасарай
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