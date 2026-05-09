09.05.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
Турция. Суперлига, 33 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
20
Гюндоган
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
3-2-3-2
21
Йигитер
17
Джаннетти
4
Тюркмен
23
7
Балчи
3
Пал
88
Шарич
33
Омюр
6
Дикмен
10
Балле
70
Синик
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
45
Осимхен
23
Айхан
23
Айхан
45
Осимхен
20
Гюндоган
99
Лемина
99
Лемина
20
Гюндоган
10
Сане
70
Ланг
70
Ланг
10
Сане
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
33
Омюр
2
Каракоч
2
Каракоч
33
Омюр
70
Синик
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
70
Синик
88
Шарич
8
Сафури
8
Сафури
88
Шарич
7
Балчи
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
7
Балчи
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
12
Батухан Шен
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Julián Cuesta
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
24
B. Gueye
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
24
B. Gueye
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
4
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
15
Офсайды
6
1
Количество передач
520
230
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
4.18
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Антальяспора», 33-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Антальяспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»