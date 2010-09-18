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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Виктор Осимхен
€ 75 млн
Виктор Осимхен
Галатасарай
29 декабря 1998 (27), Лагос
#45 | Нападающий
185 см
Нигерия
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Публикации
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
18 сентября
10
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
30 августа
1
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
13 августа
1
Фото
Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026
14 июня
2
«Барселоне» предложили 75-миллионного форварда на замену Левандоскому
6 июня
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Барселона» выбирает между двумя топ-нападающими
25 марта
1
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
26 февраля
1
Осимхен объяснил, почему не праздновал важный гол в ворота «Ювентуса»
26 февраля
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
26 февраля
Видео
Осимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой»
17 февраля
«Бавария» изменила позицию по трансферу Осимхена
15 февраля
1
«Бавария» отказалась от покупки 75-миллионного форварда
2 января
Названы три претендента на приз лучшему игроку года в Африке
2025.11.17 00:45
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2025.11.06 07:44
Владелец «Наполи» объяснил, почему не продал «ПСЖ» Хвичу и Осимхена за 200+ миллионов
2025.08.22 18:30
«Галатасарай» выкупил Осимхена, перебив трансферный рекорд клуба в 4 раза
2025.07.31 21:40
Мозес: «Осимхен хочет перейти в «Краснодар»
2025.07.26 22:42
Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен
2025.07.21 10:28
1
На Осимхена нацелился один из топ-клубов Италии
2025.07.01 09:53
Стало известно, сколько денег Осимхен сможет заработать в Саудовской Аравии
2025.06.23 23:38
3
Саудовский клуб предложит Осимхену 50 миллионов евро в год
2025.06.16 09:17
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя топ-форвардами
2025.06.14 10:51
1
Осимхен дал ответ на предложение из Саудовской Аравии
2025.06.08 21:03
Осимхен дал ответ «Аль-Хилялю» – ему готовы платить 30 миллионов в год
2025.06.06 14:48
В сборной Нигерии объяснили, почему Осимхен не поехал в Россию
2025.06.05 17:48
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
2025.06.03 11:47
3
«Манчестер Юнайтед» предложит «Наполи» обмен форвардами
2025.05.29 22:19
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«Челси» выбирает между тремя форвардами
2025.05.21 23:25
Осимхен сделал выбор между «Ювентусом» и Саудовской Аравией
2025.05.12 16:16
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